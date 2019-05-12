Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Теги садио манемохамед салахпьер-эмерик обамеянгстатистика

Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Сразу три футболиста стали лучшими бомбардирами АПЛ в этом сезоне.

Садио Мане, Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") записали на свой счет по 22 гола.

Стоит отметить, что Мане и Обамеянг провели по 36 игр, а Салах - 38. Кроме того, Обамеянг реализовал четыре пенальти, Салах - три, а Мане - ни одного.

На четвертом месте среди бомбардиров расположился Серхио Агуэро (21 гол в 33 матчах), а замкнул пятерку Джейми Варди (18 забитых мячей в 34 играх).

Читайте также: "Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ

ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов