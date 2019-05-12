Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Сразу три футболиста стали лучшими бомбардирами АПЛ в этом сезоне.

Садио Мане, Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") записали на свой счет по 22 гола.

Стоит отметить, что Мане и Обамеянг провели по 36 игр, а Салах - 38. Кроме того, Обамеянг реализовал четыре пенальти, Салах - три, а Мане - ни одного.

На четвертом месте среди бомбардиров расположился Серхио Агуэро (21 гол в 33 матчах), а замкнул пятерку Джейми Варди (18 забитых мячей в 34 играх).

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