Три футболиста "Шапекоэнсе", выживжие после авиакатастрофы, присутствовали на "Камп Ноу"

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Три футболиста "Шапекоэнсе", выживжие после авиакатастрофы, присутствовали на "Камп Ноу"

Выжившие после авиакатастрофы футболисты "Шапекоэнсе" Алан Рушел, Элио Нето и Джек Фольманн присутствовали на матче против "Барселоны" за Кубок Гампера.

Зрители на трибунах поприветствовали игроков бурными аплодисментами. После чего тренер каталонцев Эрнесто Вальверде и капитан команды Андрес Иньеста выразили им слова поддержки.

Отметим, что Рушел провел на поле 36 минут матча и в перерыве обменялся футболками с Лионелем Месси.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Шапекоэнсе". | http://soccernews.ru

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