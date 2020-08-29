Три футболиста "Спартака" прибыли в расположение сборной России после победы над "Арсеналом"

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Три футболиста "Спартака" прибыли в расположение сборной России после победы над "Арсеналом"

Футболисты "Спартака" прибыли в расположение сборной России.

Как сообщает твиттер сборной, к ним присоединились Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

Ранее сегодня "Спартак" одержал победу над тульским "Арсеналом" (2:1) в рамках 6-го тура РПЛ.

Напомним, что сборной России предстоит провести два матча - с Сербией и Венгрией.

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