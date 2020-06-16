Три футболиста "Спартака" вернулись в Россию, приехав на велосипедах

Три футболиста "Спартака" - итальянский голкипер Андреа Романьоли, немецкий защитник Малкольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыли в Россию из Финляндии, перейдя границу на велосипедах, сообщается в Telegram-канале BVB, который ведет известный комментатор Алексей Андронов.

Пересекать границу разрешено на велосипеде, но нельзя пешком или на автомобиле.

В нынешнем сезоне 22-летний Баду, 19-летний Кутателадзе и 21-летний Романьоли выступают за "Спартак-2".

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