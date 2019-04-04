Три футболиста "Ювентуса" вернулись в строй перед игрой с "Миланом"

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Три футболиста "Ювентуса" вернулись в строй перед игрой с "Миланом"

Хорошие новости пришли из лазарета "Ювентуса" в преддверии матча с "Миланом".

Как сообщает Football Italia, принять участие в игре смогут Пауло Дибала, Марио Манджукич и Леонардо Спинаццола.

Кроме того, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста и Сами Хедира вернулись в общую группу, однако пока занимаются по индивидуальной программе.

Отмечается, что Андреа Барцальи, Мартин Касерес и Криштиану Роналду точно пропустят субботнюю игру.

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