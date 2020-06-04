Три футболиста заработали более миллиона евро во время пандемии коронавируса благодаря рекламе в инстаграме

Теги криштиану роналдулионель мессинеймар

Три футболиста заработали более миллиона евро во время пандемии коронавируса благодаря рекламе в инстаграме

Несмотря на кризис, несколько футболистов хорошо заработали на рекламных постах в инстаграме.

Во время пандемии коронавируса доход сразу трёх игроков по этой статьей превысил миллион евро.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получил 2,1 миллиона евро, капитан "Барселоны" Лионель Месси - 1,45 миллиона, нападающий ПСЖ Неймар - 1,33 миллиона.

Стоит отметить, что аудитория португальца в инстаграме - 219 миллионов подписчиков, аргентинца - 151 миллион, бразильца - 138 миллионов.

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