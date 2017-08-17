Три года назад Бартомеу отказался приобретать Асенсио за 4,5 миллионов евро

Теги барселонареал мадридмарко асенсиомальорка

Три года назад Бартомеу отказался приобретать Асенсио за 4,5 миллионов евроТри года назад президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу отказался приобретать нынешнего вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио за 4,5 миллионов евро.

Как информирует ActuFoot, в 2014 году перспективный игрок "Мальорки" был близок к переходу в стан "сине-гранатовых". Однако этот трансфер так и не состоялся ввиду того, что клубный босс "Барсы" посчитал такую сумму завышенной за 18-летнего футболиста.

Напомним, "Барселона" потеряла двух ключевых игроков на матч против "Бетиса". | soccernews.ru

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Перес красавец! Повезло реалу! Перес зверь!

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За то Бармалеу купил МатьЁ пенсионера, и то ли гомеша, то ли мешка

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