Три года назад Бартомеу отказался приобретать Асенсио за 4,5 миллионов евро
Три года назад президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу отказался приобретать нынешнего вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио за 4,5 миллионов евро.
Как информирует ActuFoot, в 2014 году перспективный игрок "Мальорки" был близок к переходу в стан "сине-гранатовых". Однако этот трансфер так и не состоялся ввиду того, что клубный босс "Барсы" посчитал такую сумму завышенной за 18-летнего футболиста.
Напомним, "Барселона" потеряла двух ключевых игроков на матч против "Бетиса". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20