Три года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Сауля

Три года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Как информирует The Sun, в 2014 году услуги тогда еще 19-летнего хавбека, который отыграл сезон в аренде в "Райо Вальекано", за небольшую сумму были предложены "красным дьяволам". Однако "Юнайтед" не пожелал тратиться на перспективного игрока, трансферная стоимость которого по его новому контракту с "матрасниками" должна вырасти до 80 млн евро.

Напомним, президент "Атлетико" сообщил, что Сауль останется в Мадриде. | soccernews.ru