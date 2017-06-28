Три года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Сауля

Теги сауль ньигесманчестер юнайтедатлетико мадрид

Три года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения СауляТри года назад "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Как информирует The Sun, в 2014 году услуги тогда еще 19-летнего хавбека, который отыграл сезон в аренде в "Райо Вальекано", за небольшую сумму были предложены "красным дьяволам". Однако "Юнайтед" не пожелал тратиться на перспективного игрока, трансферная стоимость которого по его новому контракту с "матрасниками" должна вырасти до 80 млн евро.

Напомним, президент "Атлетико" сообщил, что Сауль останется в Мадриде. | soccernews.ru

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