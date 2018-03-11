Три гола для галисийцев: "Атлетико" крупно обыгрывает "Сельту"

Последним из топ-команд испанской Ла Лиги свой матч 28 тура проводил мадридский "Атлетико". На столичном стадионе "Ванда Метрополитано" команда Диего Симеоне принимала "Сельту" из Виго. Букмекеры в один голос отдавали преимущество "матрасников". Да и цифры последних игр говорили о том, что "индейцы" должны были брать три очка, несмотря на то, что галисийцы традиционно являются непростым соперником для любой команды Примеры.

Однако первый тайм получился сложным для "Атлетико". Хозяева поля активно начали встречу, создав голевой момент уже на 3-й минуте. Правда, реализовать его не удалось. Гризманн совсем немного не успел замкнуть прострел от Врсалько на дальней штанге.

Ну а дальше команды стали состязаться в позиционной борьбе, в которой "матрасники" не имели особого преимущества. Самым опасным эпизодом стал розыгрыш углового, после которого Диего Коста пробил головой в сантиметрах от штанги.

У "Сельты" также был момент. На 32-й минуте гости исполняли стандарт, и после атаки вторым темпом мяч попал к Ронкалье. Тот попытался пробить по воротам, но вместо этого получился пас на Серхи Гомес. Последний бил из пределов вратарской, но мяч задел кого-то из игроков мадридского клуба и чудом не залетел в рамку.

Счет же был открыт в конце тайма, когда казалось, что на перерыв команды отправятся с нулями на табло. Коке навесил с углового, Хименес головой сбросил мяч на дальнюю штангу, а там Антуан Гризманн обманным движением убрал из под прицела Хонни и с правой ноги отправил мяч точно в дальнюю "девятку" – 1:0.

Второй тайм начался со спорного эпизода в штрафной "Атлетико". Мор с левого фланга проскочил вперед, обыграл своего оппонента и прострелил в штрафную на Эрнандеса, того по ногам задел Лукас и полузащитник "Сельты" оказался на газоне, но арбитр не решился указать на "точку".

А через пять минут гости просто обязаны были сравнивать счет. Мор классно сыграл на левом фланге, а затем подал в штрафную, Радоя сыграл на опережение и пробил в противоход Облаку, но за мадридскую команда сыграла стойка ворот.

Не забиваешь ты… Это футбольное правило сработало уже в ответной атаке хозяев поля. Коке и Габи разыграли мяч на правом фланге, затем последовала передача на Гризманна, французский форвард выдал шикарный пас в штрафную на Витоло, а тот выскочил один на один с вратарем соперника и технично перебросил Рубена, забив свой второй гол в сезоне – 2:0.

А когда на 63-й минуте счет стал 3:0 в пользу "матрасников", все в этом матче стало ясно. Причем гол забил Анхель Корреа, тремя минутами ранее вышедший на замену. Голевую атаку начал Гризманн, далее последовала передача в штрафную на Корреа, аргентинец сначала неудачно пробил по воротам левой, но мяч от защитника "Сельты" вновь отскочил к форварду "Атлетико". Тогда Корреа грамотно разобрался в ситуации и классным ударом правой отправил мяч в дальний нижний угол – 3:0.

Так что игра в этом матче завершилась довольно рано, ибо галисийцы в нынешнем своем виде не способны отыграть такой счет у "матрасников", которые сейчас в полном порядке. Таким образом команда Диего Симеоне продолжает сохранять вторую строчку в турнирной таблице, и все еще теоретически претендует на борьбу за "золото".

"Атлетико" – "Сельта" – 3:0

Голы: Гризманн, 44 – 1:0. Витоло, 56 – 2:0. А.Корреа, 63 – 3:0.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Лукас, Габи, Сауль, Витоло (А.Корреа, 59), Коке, Гризманн (Гамейро, 69), Диего Коста (Ф.Торрес, 80).

"Сельта": Бланко, Мальо, Ронкалья, С.Гомес (Кабраль, 77), Хонни, Эрнандес, Лоботка, Радоя (Мендес, 66), Мор, Аспас (Бойе, 72), М.Гомес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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