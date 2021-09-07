Три гранда АПЛ претендуют на Райса

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Три гранда АПЛ претендуют на РайсаФото: инстаграм Райса/Автор неизвестен

Три гранда английской премьер-лиги следующим летом будут бороться за хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает Eurosport.

По информации источника, в борьбу вступили "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что до этого главным претендентом на футболиста был лондонский "Челси".

Также отмечается, что на игрока будет претендовать "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" хочет выручить за своего полузащитник более 80 миллионов фунтов.

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