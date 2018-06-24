Три гранда готовы побороться за Мбаппе

Сразу три гранда европейского футбола готовы побороться за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует Mirror.

Так. по сведениям издания, предпринять попытки подписать 19-летнего нападающего парижан этим летом будут готовы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ принял решение по Верратти. | soccernews.ru