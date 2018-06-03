Три гранда из АПЛ претендуют на Силлессена

Три гранда из английской Премьер-Лиги претендуют на голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена, информирует sport.es.

По сведениям издания, побороться ближайшим летом за 29-летнего вратаря "сине-гранатовых" будут "Ливерпуль" и лондонские "Челси" с "Арсеналом". Все три клуба вполне могут осилить клаусулу голландца, которая равняется 60-ти миллионам евро.

В завершившемся сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определила еще одну альтернативу Гризманну. | soccernews.ru