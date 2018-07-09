Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной

Теги хорватияданиел субашичсиме врсалькодеян ловрен

Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной

Три футболиста сборной Хорватии не участвовали в сегодняшней тренировке.

Речь идет о вратаре Даниеле Субашиче и защитниках Деяне Ловрене и Симе Врсалько.

Напомним, что Субашич и Врсалько получили травмы в матче против России.

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