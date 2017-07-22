Три игрока "Атлетико" вернулись в строй

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Три игрока "Атлетико" вернулись в строй

Лазарет мадридского "Атлетико" покинули сразу три футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

В общую тренировочную группу "матрасников" вернулись защитники Хуанфран и Симе Врсалько, а также хавбек Аугусто Фернандес.

Напомним, что 31-летний Фернандес был вне игры с 25 сентября, 25-летний Врсалько - с 19 марта, а 32-летний Хуанфран - с 18 апреля.

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