Три игрока "Балтики" заинтересовали клубы РПЛ
"Динамо", "Уфа" и "Рубин" претендуют сразу на трёх игроков "Балтики", сообщают российские СМИ.
В сферу интересов клубов РПЛ вошли вратарь Максим Бориско, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Михаил Маркин.
19-летний Бориско в текущем сезоне сыграл за "Балтику" 10 матчей и пропустил 6 голов.
В активе 23-летнего Кузьмина в нынешней кампании 23 игры и 2 забитых мяча.
На счету 25-летнего Маркина за указанный период 24 поединка, в которых он отличился 9 раз.
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|10
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