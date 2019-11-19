Три игрока "Балтики" заинтересовали клубы РПЛ

"Динамо", "Уфа" и "Рубин" претендуют сразу на трёх игроков "Балтики", сообщают российские СМИ.

В сферу интересов клубов РПЛ вошли вратарь Максим Бориско, полузащитник Максим Кузьмин и нападающий Михаил Маркин.

19-летний Бориско в текущем сезоне сыграл за "Балтику" 10 матчей и пропустил 6 голов.

В активе 23-летнего Кузьмина в нынешней кампании 23 игры и 2 забитых мяча.

На счету 25-летнего Маркина за указанный период 24 поединка, в которых он отличился 9 раз.

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