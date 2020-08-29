Три игрока "Барселоны" досрочно приступили к тренировкам

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Три игрока "Барселоны" досрочно приступили к тренировкам

Несколько футболистов "Барселоны" досрочно вышли из отпуска, чтобы побыстрее набрать форму.

По информации Mundo Deportivo, в субботу на тренировочной базе "сине-гранатовых" приступили к занятиям Серхио Бускетс, Карлес Аленья и Ансу Фати.

Сообщается, что Бускетс и Фати хотят лучше подготовиться к матчам сборной Испании.

Что касается Аленья, то он старается вернуть кондиции, растерянные из-за двухнедельного пребывания на карантине. Он был в зоне риска из-за контакта с защитником Жаном-Клером Тодибо, сдавшим положительный тест на коронавирус.

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