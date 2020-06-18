Три игрока "Барселоны" пропустят матч с "Севильей"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на гостевой матч 30-го тура Примеры против "Севильи".

Вне состава оказались защитник Самюэль Умтити, а также хавбеки Серхи Роберто и Френки де Йонг.

Француз на ближайшую игру дисквалифицирован, а испанец и голландец восстанавливаются после повреждений.

Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится в пятницу, 19 июня, в 23:00 по московскому времени.

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