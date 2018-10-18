Три игрока "Баварии" восстановились после травм

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о возвращении в строй защитников Рафиньи и Джерома Боатенга, а также хавбека Леона Горетцки.

Все три футболиста восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Рафинья, Боатенг и Горетцка будут готовы вернуться на поле в ближайшем матче.

Напомним, что в субботу, 20 октября, "Бавария" в гостях сыграет с "Вольфсбургом".

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