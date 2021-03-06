Три игрока "Боруссии" Д пропустят матч с "Баварией"

Несколько важных игроков дортмундской "Боруссии" не помогут команде в Дер-Класикер.

Сегодняшний матч против "Баварии" пропустят Рафаэль Геррейру, Джованни Рейна и Джейдон Санчо.

Напомним, что игра на "Альянц Арене" в Мюнхене начнётся в 20:30 по московскому времени.

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