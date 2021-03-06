Три игрока "Боруссии" Д пропустят матч с "Баварией"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундджейдон санчорафаэль геррейруджованни рейна

Три игрока "Боруссии" Д пропустят матч с "Баварией"

Несколько важных игроков дортмундской "Боруссии" не помогут команде в Дер-Класикер.

Сегодняшний матч против "Баварии" пропустят Рафаэль ГеррейруДжованни Рейна и Джейдон Санчо.

Напомним, что игра на "Альянц Арене" в Мюнхене начнётся в 20:30 по московскому времени.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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