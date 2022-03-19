Три игрока "Челси" попали в шорт-лист "Ювентуса"

Фото твиттер "Челси"

Туринский "Ювентус" хочет усилить состав несколькими футболистами "Челси", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в список интересов "старой синьоры" входят Жоржиньо, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш.

В итальянском клубе рассчитывают, что "синие" будут готовы к продаже игроков за небольшие деньги в связи с кризисом, обусловленным санкциями против владельца Романа Абрамовича.

Рыночная стоимость Жоржиньо и Пулишича оценивается в 45 миллионов евро, а Зиеша - в 35 миллионов.

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