Три игрока "Челси" попали в шорт-лист "Ювентуса"
Фото твиттер "Челси"
Туринский "Ювентус" хочет усилить состав несколькими футболистами "Челси", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в список интересов "старой синьоры" входят Жоржиньо, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш.
В итальянском клубе рассчитывают, что "синие" будут готовы к продаже игроков за небольшие деньги в связи с кризисом, обусловленным санкциями против владельца Романа Абрамовича.
Рыночная стоимость Жоржиньо и Пулишича оценивается в 45 миллионов евро, а Зиеша - в 35 миллионов.
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|М
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Бернли
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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