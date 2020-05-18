Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом

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Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом

Футболисты московского "Динамо" прошли тестирование на коронавирус. Заражение выявлено у троих игроков, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Фамилии заразившихся не разглашаются. В ближайшее время они будут отправлены на двухнедельный карантин, после чего смогут возобновить тренировки.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

"Динамо" после 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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