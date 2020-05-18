Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом
Футболисты московского "Динамо" прошли тестирование на коронавирус. Заражение выявлено у троих игроков, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
Фамилии заразившихся не разглашаются. В ближайшее время они будут отправлены на двухнедельный карантин, после чего смогут возобновить тренировки.
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
"Динамо" после 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|12
|Сочи
|22
|24
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|Оренбург
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|Крылья Советов
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|Ахмат
|22
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