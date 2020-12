Три игрока "Краснодара" не поддержали движение BLM перед матчем с "Челси"

Трое футболистов "Краснодара" отказались поддержать движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (1:1).

Защитники Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес не встали на одно колено. Остальные игроки российского клуба поддержали акцию.

Three Krasnodar players chose not to take the knee. Wow! #CHEKRA pic.twitter.com/1pUFC9COra