Три игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Уотфордом" из-за травм

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Три игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Уотфордом" из-за травм

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал игроков, которые не смогут принять участие в матче 28-го тура АПЛ против "Уотфорда" по причине травм.

По словам немецкого специалиста, из-за повреждений игру с "шершнями" пропустят полузащитники Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Джердан Шакири.

Матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. 

Напомним, что "красные" уверенно лидируют в АПЛ, а их соперник занимает 19-е место в турнирной таблице.

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