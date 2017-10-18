Три игрока "Манчестер Юнайтед" набрали не менее 10 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" играет с "Бенфикой".

Счет в этом поединке открыл нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд. Форвард стал третьим игроком "МЮ", который перешагнул отметку в 10 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне (6 мячей и 4 передачи).

Ранее подобное удалось Ромелу Лукаку - 12 (11 голов и 1 пас) и Антони Мартиалю - 10 (5+5).

Не пропустите: Моуринью может отказаться от идеи подписания Бэйла. | http://soccernews.ru