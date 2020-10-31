Три игрока "Милана" побороли коронавирус

"Милан" на своём официальном сайте объявил о выздоровлении трёх футболистов от коронавируса.

Вылечились от инфекции и соответственно сдали отрицательные тесты на COVID-19 вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и нападающий Йенс Хауге.

В скором времени вышеперечисленные игроки вернутся к тренировкам в общей группе.

В воскресенье "Милан" в гостях сыграет с "Удинезе" в рамках 6-го тура итальянской Серии А.

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