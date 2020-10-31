Три игрока "Милана" побороли коронавирус

Теги миланджанлуиджи доннаруммаматтео габбиайенс хаугекоронавирус

Три игрока "Милана" побороли коронавирус

"Милан" на своём официальном сайте объявил о выздоровлении трёх футболистов от коронавируса.

Вылечились от инфекции и соответственно сдали отрицательные тесты на COVID-19 вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и нападающий Йенс Хауге.

В скором времени вышеперечисленные игроки вернутся к тренировкам в общей группе.

В воскресенье "Милан" в гостях сыграет с "Удинезе" в рамках 6-го тура итальянской Серии А.

Не пропустите: Ибрагимович - людям: "Ты не Златан, не бросай вызов коронавирусу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов