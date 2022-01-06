Три игрока "Милана" заболели коронавирусом

Пресс-служба "Милана" сообщила, что три футболиста сдали положительные тесты на COVID-19.

Клуб уточнил, что зараженные игроки чувствуют себя хорошо и находятся на карантине, однако их имена раскрывать не стал.

По информации Sky Sport Italia, заболевание выявлено у Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрии.

Напомним, что "Милан" занимает второе место в таблице Серии А, а сегодня "россонери" в рамках 20-го тура примут "Рому".

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