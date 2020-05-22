Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов

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Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов

Три игрока "Оренбурга" не смогли сегодня, 22 мая, улететь из Белграда в Россию на частном самолете. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В страну не попали: хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш.

В Россию все-таки улетели главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, футболисты самарцев и "Уфы". На представителей "Оренбурга", которые также должны были полететь на этом самолете, клуб так и не прислал необходимые документы. Теперь футболистам придется отправиться по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург.

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