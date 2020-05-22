Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов
Три игрока "Оренбурга" не смогли сегодня, 22 мая, улететь из Белграда в Россию на частном самолете. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В страну не попали: хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш.
В Россию все-таки улетели главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, футболисты самарцев и "Уфы". На представителей "Оренбурга", которые также должны были полететь на этом самолете, клуб так и не прислал необходимые документы. Теперь футболистам придется отправиться по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург.
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|Команда
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|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
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|Крылья Советов
|22
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|16
|Ахмат
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