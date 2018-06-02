Три игрока покинули расположение сборной Испании. Речь идёт о защитнике "Атлетика" Унаи Нуньесе, его одноклубнике Иньяки Уильямсе, а также хавбеке "Реал Сосьедада" Микеле Ойарсабале.

Эти футболисты были вызваны в национальную команду на прошлой неделе, чтобы получить опыт работы с основным составом "Фурии Рохи".

Напомним, что 3 июня сборная Испании проведёт товарищеский матч с Швейцарией.

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