Три игрока покинут "Реал" в 2022 году

Теги реал мадридискогарет бэйлмарсело

Три игрока покинут "Реал" в 2022 годуФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" наверняка расстанется с тремя из четырех игроков, чьи контракты истекают в 2022 году.

Как сообщает MadridistaReal, защитник Марсело, полузащитник Иско и нападающий Гарет Бэйл покинут королевский клуб летом на правах свободных агентов.

По информации источника, единственным футболистом, которому могут предложить новое соглашение является хорватский хавбек Лука Модрич, которому 9 сентября исполнилось 36 лет.

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