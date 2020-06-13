Три игрока "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"

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Три игрока "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб мадридского "Реала" не сможет рассчитывать на трёх футболистов в ближайшем матче против "Эйбара".

По информации AS, воскресную игру пропустят защитник Начо, вингер Лукас Васкес и нападающий Лука Йович.

Сообщается, что все вышеперечисленные игроки травмированы. Начо и Йович в лазарете относительно давно, а Васкеса беспокоит мышечное перенапряжение в ноге.

Матч "Реал" - "Эйбар" состоится 14 июня в 20:30 по московскому времени.

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