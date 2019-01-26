Три игрока "Реала" восстановились после травм

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Три игрока "Реала" восстановились после травм

Сразу три игрока мадридского "Реала" восстановились после травм, сообщает Marca.

По сведениям издания, в субботу Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Мариано Диас вернулись к тренировкам в общей группе.

Таким образом, в лазарете королевского клуба остались только Кейлор Навас и Хесус Вальехо.

Отметим, что 29-летний Бэйл не выходил на поле с 3 января, 23-летний Асенсио - с 19 декабря, а 25-летний Мариано - с 6 декабря.

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