Три игрока "Реала" восстановились после травм
Сразу три игрока мадридского "Реала" покинули клубный лазарет, сообщает Marca.
По сведениям издания, полностью залечили свои травмы защитник Марсело, хавбек Хамес Родригес и вингер Лукас Васкес.
Бразилец не выходил на поле с 30 ноября, колумбиец - с 22 октября, испанец - с 9 ноября.
Следующий соперник "Реала" - "Хетафе". Матч состоится 4 января.
Не пропустите: "Лион" ведёт переговоры с "Реалом" о возвращении Мариано. | http://soccernews.ru
главное
-
Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ
-
Фернандо возвращается в "Спартак" из аренды в китайском клубе
-
"Ростов" расторг контракт с капитаном команды
-
Гендиректор "Зенита" назвал условие для продления контракта с Семаком
-
"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и добыл первую победу под руководством Артеты
Лента новостей
-
Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"
-
Защитник "Монако" отказал "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить двух полузащитников в январе
-
Капитан "Вест Хэма" Нобл установил рекорд АПЛ
-
Роналду поздравил своих поклонников с Новым годом
-
Березуцкий: "Родившись в голландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем в России"
-
Кулушевски проходит медобследование перед переходом в "Ювентус"
-
1
Форвард "Лилля" Осимхен рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Три игрока "Реала" восстановились после травм
-
"Тоттенхэм" теряет Кейна
-
Рамос занял второе место в рейтинге самых удаляемых игроков последнего десятилетия. Лидирует футболист из РПЛ
-
Тедеско поздравил болельщиков "Спартака" с новогодними праздниками
-
"Арсенал" забил больше всех голов с угловых в текущем розыгрыше АПЛ
-
Погба может потребоваться операция
-
Малафеев - о "Зените": "Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах"
-
Влашич признан автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году
-
Фернандо возвращается в "Спартак" из аренды в китайском клубе
-
"Арсенал" и "Герта" согласовали аренду Джаки
-
1
Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"
-
"Ростов" расторг контракт с капитаном команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10