Три игрока "Реала" восстановились после травм

Сразу три игрока мадридского "Реала" покинули клубный лазарет, сообщает Marca.

По сведениям издания, полностью залечили свои травмы защитник Марсело, хавбек Хамес Родригес и вингер Лукас Васкес.

Бразилец не выходил на поле с 30 ноября, колумбиец - с 22 октября, испанец - с 9 ноября.

Следующий соперник "Реала" - "Хетафе". Матч состоится 4 января.

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