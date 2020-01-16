Три игрока "Реала" восстановились после травм в преддверии матча с "Севильей"

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Три игрока "Реала" восстановились после травм в преддверии матча с "Севильей"

Издание Marca поделилась новостями из лазарета мадридского "Реала", которому на выходных предстоит дома сыграть с "Севильей".

По информации источника, в преддверии важной игры от травм восстановились нападающие Гарет Бэйл, Карим Бензема и Лука Йович.

Напомним, что у валлийца была респираторная инфекция, у француза - ушиб задней поверхности бедра, характер повреждения серба оставался неизвестным.

Матч "Реал" - "Севилья" состоится в субботу, 18 января, в 18:00 по московскому времени.

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