Три игрока "Реала" зимой намерены сменить команду

Три игрока мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно намерены сменить команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в поисках стабильной игровой практики покинуть королевский клуб в январе рассчитывают полузащитники Дани Себальос и Маркос Льоренте, только летом пополнившие стан "сливочных", а также вингер Лукас Васкес.

Напомним, "Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Карвахаля. | soccernews.ru