Три игрока "Реала" зимой намерены сменить команду

Теги реал мадриддани себальосмаркос льорентелукас васкес

Три игрока "Реала" зимой намерены сменить командуТри игрока мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно намерены сменить команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в поисках стабильной игровой практики покинуть королевский клуб в январе рассчитывают полузащитники Дани Себальос и Маркос Льоренте, только летом пополнившие стан "сливочных", а также вингер Лукас Васкес.

Напомним, "Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Карвахаля. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов