Три игрока "Ромы" пропустят матч с "Шахтёром"

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Три игрока "Ромы" пропустят матч с "Шахтёром"

Тренерский штаб "Ромы" во главе с Эусебио Ди Франческо огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

Вне состава оказались защитники Хонатан Сильва и Рик Карсдорп, а также хавбек Максим Гоналон - все трое травмированы. 

Вратари: Аллисон, Скорупски, Романьоли;

Защитники: Жезус, Коларов, Капрадосси, Фацио, Флоренци, Перес, Манолас;

Полузащитники: Наингголан, Строотман, Пеллегрини, Де Росси, Жерсон;

Нападающие: Перотти, Ундер, Шик, Дефрель, Эль Шаарави, Джеко.

Напомним, что матч Шахтёр" - "Рома" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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