Три игрока сборной России пропустят товарищеский матч с Польшей из-за травм

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Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровых потерях команды в преддверии контрольной встречи с Польшей.

По словам тренера, матч пропустят Илья Самошников, Марио Фернандес и Денис Черышев. У всех троих выявлены травмы.

Сборные Польши и России сыграют друг с другом сегодня во Вроцлаве, начало поединка - в 21:45 по московскому времени.

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