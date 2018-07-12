Три игрока сборной России вошли в символическую сборную ЧМ-2018 от EA Sports

Компания EA Sports в своём официальном твиттере опубликовала символическую сборную Чемпионата Мира 2018 года.

Отметим, что в состав этой команды вошли три игрока сборной России - Марио Фернандес, Денис Черышев и Артём Дзюба.

Основной состав:

Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

Защитники: Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер (Англия);

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Нголо Канте (Франция), Эден Азар (Бельгия);

Нападающие: Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия).



Запасные:

Вратари: Гильермо Очоа (Мексика), Уго Льорис (Франция);

Защитники: Марио Фернандес (Россия), Рафаэль Варан (Франция), Харри Магуайр (Англия);

Полузащитники: Денис Черышев (Россия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Иван Ракитич (Хорватия), Ирвинг Лосано (Мексика), Такаси Инуи (Япония);

Нападающие: Артём Дзюба (Россия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай), Марио Манджукич (Хорватия).

Не пропустите: В Госдуме предложили отмечать День российского футбола. | http://soccernews.ru