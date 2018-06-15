Три игрока сборной Саудовской Аравии понесут наказание за разгромное поражение от России

Теги россиясаудовская аравия

Три игрока сборной Саудовской Аравии понесут наказание за разгромное поражение от РоссииСразу три игрока сборной Саудовской Аравии понесут наказание за разгромное поражение в стартовом матче Чемпионата Мира от национальной команды России.

Об этом, как информирует НТВ, сообщил президент Федерации футбола страны Адель Иззат. В частности, он заявил: "Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави".

Напомним, матч Россия - Саудовская Аравия можно посмотреть в одной картинке. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов