Три игрока сборной Саудовской Аравии понесут наказание за разгромное поражение от России

Сразу три игрока сборной Саудовской Аравии понесут наказание за разгромное поражение в стартовом матче Чемпионата Мира от национальной команды России.

Об этом, как информирует НТВ, сообщил президент Федерации футбола страны Адель Иззат. В частности, он заявил: "Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави".

Напомним, матч Россия - Саудовская Аравия можно посмотреть в одной картинке. | soccernews.ru