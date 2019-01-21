Три игрока "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова"

Сразу три игрока московского "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова", сообщает официальный твиттер клуба.

Так, "красно-белым" не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш.

У Селихова и Зе Луиша из-за болезни поднялась температура, а Зобнин в конце ноября перенёс операцию (частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава) и пока не готов на 100% к выходу на поле.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ростов" состоится сегодня, 21 января, в 20:00 по московскому времени.

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