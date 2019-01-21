Три игрока "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова"

Теги спартак москваростовалександр селиховроман зобнинзе луиш

Три игрока "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова"

Сразу три игрока московского "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова", сообщает официальный твиттер клуба.

Так, "красно-белым" не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш.

У Селихова и Зе Луиша из-за болезни поднялась температура, а Зобнин в конце ноября перенёс операцию (частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава) и пока не готов на 100% к выходу на поле.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ростов" состоится сегодня, 21 января, в 20:00 по московскому времени.

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