Три игрока "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова"
Сразу три игрока московского "Спартака" пропустят матч Кубка "Матч Премьер" против "Ростова", сообщает официальный твиттер клуба.
Так, "красно-белым" не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш.
У Селихова и Зе Луиша из-за болезни поднялась температура, а Зобнин в конце ноября перенёс операцию (частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава) и пока не готов на 100% к выходу на поле.
Напомним, что матч "Спартак" – "Ростов" состоится сегодня, 21 января, в 20:00 по московскому времени.
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|17
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|17
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|4
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|17
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|Локомотив Москва
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|28
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|17
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|Ростов
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|Урал
|17
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|17
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|16
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