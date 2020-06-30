Три игрока "Спартака" рискуют пропустить дерби с ЦСКА

У московского "Спартака" появились кадровые проблемы в преддверии гостевого матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сообщается, что из-за дисквалификации дерби точно пропустит полузащитник Алекс Крал, также под вопросом участие в игре Ильи Кутепова и Гуса Тиля.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата команды соседствуют, но "красно-белые" отстают от армейцев на 5 очков.

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