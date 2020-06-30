Три игрока "Спартака" рискуют пропустить дерби с ЦСКА
У московского "Спартака" появились кадровые проблемы в преддверии гостевого матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА.
Сообщается, что из-за дисквалификации дерби точно пропустит полузащитник Алекс Крал, также под вопросом участие в игре Ильи Кутепова и Гуса Тиля.
Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
В турнирной таблице чемпионата команды соседствуют, но "красно-белые" отстают от армейцев на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22