Три игрока "Томи" заразились коронавирусом

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Три игрока "Томи" заразились коронавирусом

Несколько игроков "Томи" сдали положительные тесты на коронавирус. Трое заболевших футболистов изолированы. Об этом сообщает ТАСС.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе", - сообщает пресс-служба Томской области.

Остальные игроки клубов и тренеры сдали отрицательные тесты на Covid-19.

По итогам текущего сезона ФНЛ, который был досрочно завершен, "Томь" заняла 9 место.

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