Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки

Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за нарушения карантина. Футболисты посетили вечеринку и нарушили правила социального дистанцирования.

"Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина были исключены Найджелом Пирсом из состава, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех игроков, персонала и официальных лиц в сегодняшнем матче", - сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

Andre Gray, Nathaniel Chalobah and Domingos Quina have all been omitted from the squad by Nigel Pearson to ensure the health & safety of all players, staff and officials at today's game.