Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки

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Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки

Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за нарушения карантина. Футболисты посетили вечеринку и нарушили правила социального дистанцирования.

"Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина были исключены Найджелом Пирсом из состава, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех игроков, персонала и официальных лиц в сегодняшнем матче",  - сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

Напомним, форвард "Уотфорда" Андре Грэй устроил вечеринку для 20 человек в честь своего дня рождения. Власти Великобритании не рекомендует собираться группами более 6 человек. Футболистам запрещено посещать вечеринки, чтобы снизить риск заражения партнеров по команде.

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