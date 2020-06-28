Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки

Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за нарушения карантина. Футболисты посетили вечеринку и нарушили правила социального дистанцирования.

"Андре Грэй, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина были исключены Найджелом Пирсом из состава, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех игроков, персонала и официальных лиц в сегодняшнем матче", - сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

TEAM NEWS



Andre Gray, Nathaniel Chalobah and Domingos Quina have all been omitted from the squad by Nigel Pearson to ensure the health & safety of all players, staff and officials at today’s game.#WATSOU pic.twitter.com/OfDqbM9yeN — Watford Football Club (@WatfordFC) June 28, 2020

Напомним, форвард "Уотфорда" Андре Грэй устроил вечеринку для 20 человек в честь своего дня рождения. Власти Великобритании не рекомендует собираться группами более 6 человек. Футболистам запрещено посещать вечеринки, чтобы снизить риск заражения партнеров по команде.

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