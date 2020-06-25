Три игрока "Вест Хэма" через несколько дней покинут команду

Теги вест хэм юнайтедпабло сабалетакарлос санчес

Три игрока "Вест Хэма" через несколько дней покинут команду

30 июня три игрока "Вест Хэма" покинут команду по истечении контрактов. 

Соглашения с английским клубом заканчиваются у защитников Пабло Сабалеты и Джереми Нгакиа и у полузащитника Карлоса Санчеса.

Сабалета играет в клубе с 2017 года. В текущем розыгрыше 35-летний аргентинец провел 13 встреч.

Нгакиа - воспитанник "Вест Хэма". В этом сезоне 19-летний англичанин принял участие в 5 играх АПЛ.

Санчес перешел в клуб в 2018 году. 34-летний колумбиец в сезоне-2019/20 сыграл в 9 матчах за команду.

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