Три игрока "Вест Хэма" через несколько дней покинут команду

30 июня три игрока "Вест Хэма" покинут команду по истечении контрактов.

Соглашения с английским клубом заканчиваются у защитников Пабло Сабалеты и Джереми Нгакиа и у полузащитника Карлоса Санчеса.

Сабалета играет в клубе с 2017 года. В текущем розыгрыше 35-летний аргентинец провел 13 встреч.

Нгакиа - воспитанник "Вест Хэма". В этом сезоне 19-летний англичанин принял участие в 5 играх АПЛ.

Санчес перешел в клуб в 2018 году. 34-летний колумбиец в сезоне-2019/20 сыграл в 9 матчах за команду.

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