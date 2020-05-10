Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом

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Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом

Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, футболисты сдали положительный тест на Cоvid-19. Болезнь игроков протекает бессимптомно. Имена заболевших не разглашаются. Они изолированы от остальных футболистов, который продолжают индивидуальные тренировки.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 4 миллионов человек.

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