Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, футболисты сдали положительный тест на Cоvid-19. Болезнь игроков протекает бессимптомно. Имена заболевших не разглашаются. Они изолированы от остальных футболистов, который продолжают индивидуальные тренировки.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 4 миллионов человек.

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