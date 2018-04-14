Три игрока "Зенита" попали в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Три игрока "Зенита" попали в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-201814 мая главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласит предварительную заявку команды на Чемпионат Мира-2018.

Как сообщает источник, тренерский штаб национальной команды уже знает имена 34 игроков из 35, которые точно будут вызваны в сборную.

В предварительный состав войдут, среди прочих полузащитники "Зенита" Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер.

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