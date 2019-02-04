Три испанских гранда нацелились на 19-летнего игрока "Бенфики"

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Три испанских гранда нацелились на 19-летнего игрока "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш Секейра может перейти в испанский клуб, передает AS.

По данным издания, за 19-летним игроком следят три испанских клуба - "Барселона""Реал" и "Атлетико".

Кроме того, интерес проявляют "ПСЖ""Бавария""Ювентус" и "Боруссия" из Дортмунда.

Отступные за нападающего составляют 120 миллионов евро. Контракт с клубом действует до 2023 года. 

В текущем сезоне Жоау Фелиш участвовал в 12 матчах и отметился 6 голами. 

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