Три испанских клуба нацелились на сына Симеоне

Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Todomercadoweb, футболист привлек к себе внимание таких клубов, как "Валенсия", "Вильярреал" и "Севилья". Ориентировочная сумма трансфера составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что на прошедших выходных "Фиорентина" благодаря хет-трику Симеоне разгромила "Наполи".

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