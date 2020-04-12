Три испанских клуба поборются за Эктора Бельерина

Сразу три испанских клуба проявляют интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает La Razon.

По сведениям издания, футболист попал в сферу интересов мадридского "Атлетико", а также севильских клубов "Бетиса" и "Севильи".

25-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". Он выступает за "Арсенал" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за "канониров" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кавани летом может стать игроком "Атлетико". | http://soccernews.ru