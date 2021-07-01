Три испанских клуба поспорят за Гайча

Фото инстаграм Адольфо Гайча

У форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча есть предложения из Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, за 22-летнего футболиста готовы побороться "Сельта", "Гранада" и "Райо Вальекано".

Сам аргентинский нападающий не против перебраться на Пиренейский полуостров этим летом.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а до этого забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за ЦСКА.

Не пропустите: Галоян вместо ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ. | http://soccernews.ru