Три итальянских клуба интересуются Гликом

Защитник "Монако" Камиль Глик может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Todomercadoweb, в услугах игрока заинтересованы "Лацио", "Сампдория" и "Торино". Ориентировочная сумма трансфера составляет 10 миллионов евро.

Отметим, что Глик уже играл за "Торино" с 2011 по 2016 год.

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